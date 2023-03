**Calcio: Napoli, Lobotka rinnova fino al 2027** (Di mercoledì 15 marzo 2023) Napoli, 15 mar. - (Adnkronos) - Il Napoli, con una nota sul proprio sito ufficiale, annuncia il rinnovo del 28enne centrocampista Stanislav Lobotka fino al 30 giugno del 2027 con opzione da parte del club azzurro per la stagione 2028. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023), 15 mar. - (Adnkronos) - Il, con una nota sul proprio sito ufficiale, annuncia il rinnovo del 28enne centrocampista Stanislaval 30 giugno del 2027 con opzione da parte del club azzurro per la stagione 2028.

