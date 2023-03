Calcio: la Juve fa gli auguri a Pogba che compie 30 anni, 'regalo più bello sarà ritorno in campo' (Di mercoledì 15 marzo 2023) Torino, 15 mar. - (Adnkronos) - La Juventus fa gli auguri di compleanno a Paul Pogba che oggi compie 30 anni, augurandogli un pronto ritorno in campo e sottolineando l'importanza del centrocampista francese per il club bianconero: "Sono 30 le candeline che Paul Pogba spegne oggi -si legge su Juventus.com-. Lui, come tutti noi, avrebbe preferito festeggiare partendo per Friburgo, dove la Juve domani si gioca il passaggio ai quarti di finale di Europa League, ma purtroppo non è possibile. In questa giornata vogliamo allora semplicemente abbracciare Paul, ricordargli quanto è importante per noi, e dirgli che sappiamo che il regalo più bello sarà il suo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Torino, 15 mar. - (Adnkronos) - Lantus fa glidi compleanno a Paulche oggi30, augurandogli un prontoine sottolineando l'importanza del centrocampista francese per il club bianconero: "Sono 30 le candeline che Paulspegne oggi -si legge suntus.com-. Lui, come tutti noi, avrebbe preferito festeggiare partendo per Friburgo, dove ladomani si gioca il passaggio ai quarti di finale di Europa League, ma purtroppo non è possibile. In questa giornata vogliamo allora semplicemente abbracciare Paul, ricordargli quanto è importante per noi, e dirgli che sappiamo che ilpiùil suo ...

