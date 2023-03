Calcio: Italiano, 'ritorno con il Sivasspor sarà insidioso ma vogliamo andare avanti' (Di mercoledì 15 marzo 2023) Firenze, 15 mar. - (Adnkronos) - "Vedo le insidie di una gara che parte con il nostro vantaggio ma che sarà diversa dall'andata, l'avversario dovrà per forza essere diverso per metterci in difficoltà e segnare. Dobbiamo prepararci ad un avversario diverso". Così il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Conference League contro i turchi del Sivasspor. "All'andata dovevamo fare più gol. Abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio e anche sotto porta per fare qualche rete in più. Mi auguro di vedere una crescita ulteriore perché abbiamo voglia di andare avanti in questo nostro percorso", aggiunge l'allenatore gigliato. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Firenze, 15 mar. - (Adnkronos) - "Vedo le insidie di una gara che parte con il nostro vantaggio ma chediversa dall'andata, l'avversario dovrà per forza essere diverso per metterci in difficoltà e segnare. Dobbiamo prepararci ad un avversario diverso". Così il tecnico della Fiorentina Vincenzo, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia deldegli ottavi di finale di Conference League contro i turchi del. "All'andata dovevamo fare più gol. Abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio e anche sotto porta per fare qualche rete in più. Mi auguro di vedere una crescita ulteriore perché abbiamo voglia diin questo nostro percorso", aggiunge l'allenatore gigliato.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Mi sembra davvero il problema cruciale del calcio italiano, l'emergenza cui porre rimedio. Complimenti presidente… - ZZiliani : Questo è lo schifo del calcio italiano che da decenni istituzioni colluse ci ammanniscono. L’Italia proverà ancora… - ZZiliani : Per dire come il calcio italiano sia alla canna del gas in tema di vendita dei diritti tv: la @SerieA cerca un pres… - Dario59452333 : @ChicoNPstaff Anche lo avessimo preso adesso non sarebbe più da noi. Certo avremmo un cospicuo gruzzolo in cassa ch… - Frances12925037 : RT @SalJ80: Operato Gravina : 2 mondiali toppati (già questo doveva far scattare automtomaticanente la cacciata del personaggio, e nn solo… -