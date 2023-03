Calcio in tv oggi (mercoledì 15 marzo): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming (Di mercoledì 15 marzo 2023) Altra giornata di grande Calcio in giro per l’Europa e per il mondo. oggi, mercoledì 15 marzo, il pallone continuerà a rotolare per il rettangolo di gioco con tanti appuntamenti che destano parecchio interesse. A partire dalla Champions League. Alle ore 21.00 il Napoli accoglierà al Diego Armando Maradona l’Eintracht Francoforte forte del 2-0 della partita di andata, mentre allo stesso momento scenderanno in campo Real Madrid e Liverpool al Santiago Bernabeu. Calcio europeo che sarà protagonista anche con il ritorno tra Basaksehir e Gent di Conference League. Serata in cui verranno recuperate anche due partite di Premier League, quella tra Brighton e Crystal Palace valevole per l’ottavo turno e Southampton-Brentford per il settimo. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio l’elenco ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) Altra giornata di grandein giro per l’Europa e per il mondo.15, il pallone continuerà a rotolare per il rettangolo di gioco con tanti appuntamenti che destano parecchio interesse. A partire dalla Champions League. Alle ore 21.00 il Napoli accoglierà al Diego Armando Maradona l’Eintracht Francoforte forte del 2-0 della partita di andata, mentre allo stesso momento scenderanno in campo Real Madrid e Liverpool al Santiago Bernabeu.europeo che sarà protagonista anche con il ritorno tra Basaksehir e Gent di Conference League. Serata in cui verranno recuperate anche duedi Premier League, quella tra Brighton e Crystal Palace valevole per l’ottavo turno e Southampton-Brentford per il settimo. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio l’elenco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Per dire come il calcio italiano sia alla canna del gas in tema di vendita dei diritti tv: la @SerieA cerca un pres… - FBiasin : - Nel 2009 arriva a Milano e porta nelle casse dell’#Inter 46 milioni. - Segna 53 gol in 102 partite, vince tutto.… - ZZiliani : Ieri la notizia dell’illecito ricorso al TAR della #Juventus (#Cherubini) completamente ignorata. Oggi, obbligata d… - angelbabypink : RT @AgainCarlakak: E anche oggi gli USA prendono un sonoro calcio in culo: a Tbilisi (Georgia) imponente manifestazione popolare in sostegn… - Lera21124762 : RT @AgainCarlakak: E anche oggi gli USA prendono un sonoro calcio in culo: a Tbilisi (Georgia) imponente manifestazione popolare in sostegn… -