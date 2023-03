Calcio | Europa League | per bookie Juventus e Roma vedono la qualificazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 marzo 2023), 15 mar. - (Adnkronos) - Difendere l'1-0 ottenuto allo Stadium per accedere ai quarti di finale di. Ladi Massimiliano Allegri, reduce da due vittorie consecutive, è ospite del Friburgo con due risultati utili su tre per entrare tra le migliori otto della competizione. Partita da tripla in Germania, con in vantaggio il colpo esterno proposto a 2,35 su William Hill contro il 3,20 della vittoria dei padroni di casa, stessa quota del pareggio che significherebbeper la Juve, nettamente favorita nel testa a testa a 1,20 contro il 4,33 delladel Friburgo. I tifosi della Vecchia Signora sperano nel risveglio di Dusan Vlahovic, senza reti dal 16 febbraio: il ritorno al gol del centravanti serbo si gioca a 3,10. Può permettersi di ...