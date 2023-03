(Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar (Adnkronos) - "La Lega serie A dirilancia e comunica che per altre quattro edizioni laItaliana si disputerà in, Paese con evidenti problemi di violazione dei diritti umani. Ci chiediamo fino a che punto questosi spingerà, vendendo la sua anima, mercificando la passione dei tifosi e prestandosi a squallide operazioni di sportwashing. La misura è davvero colma, chiediamo un passo indietro nel rispetto dei tifosi e di chi ancora crede nel valore educativo e sociale dello sport”. Lo dichiarano i deputati Mauroed Anna, del Partito democratico.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenparl : Calcio: Berruto-Ascani (#PD), stop a Supercoppa in Arabia Saudita - - deweytango : @mauroberruto @Coninews @FIGC Invito chi è d'accordo con il tweet ineccepibile di Mauro Berruto a informarsi su qua… -

... con un tweet polemico dell'esponente Pd Mauroper i suoi contenuto "pro - governativo". ... Ilha fatto come sempre da maggior amplificatore e, prima della retromarcia del Comitato ...Il testo ha fatto adirare il Pd, con Mauro, deputato e già Ct della nazionale di volley ... Uno stop sul filo dei minuti, prima deld'inizio, ma rivelatosi inefficace per Spezia - Inter e ......William Turner e iltotale dell'Olanda degli anni '70, il pugilatore in riposo di Lisippo e la maratoneta svizzera Gabriela Andersen - Schiess Sono esempi di capolavori che Mauro, ex ...

Calcio: Berruto-Ascani (Pd), ‘stop Supercoppa in Arabia saudita’ La Ragione

Ci chiediamo fino a che punto questo calcio si spingerà, vendendo la sua anima ... Lo dichiarano i deputati Mauro Berruto ed Anna Ascani, del Partito democratico.Il testo, come sottolineato dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, era condiviso dal Presidente del Consiglio ma ha provocato proteste nell'opposizione, con un tweet polemico ...