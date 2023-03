Caduta calcinacci | l’intervento dei caschi rossi a via Due Principati

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoin una traversa di via Due. Un passante, avendo notato la presenza di diverse pietre sul marciapiede, ha allertato i vigili del fuoco. Isi sono precipitati tempestivamente sul posto e, dopo aver messo in sicurezza la zona, hanno provveduto a risolvere il problema del palazzo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _secchiello_ : @likeholywater_ Attenta dietro Pericolo caduta calcinacci - avvrobertorizzo : Caduta calcinacci da un balcone: ritenute accertate le lesioni subite dall'attrice anche in assenza di testimoni oc… - PupiaTv : Aversa, allarme sicurezza in Via Monserrato: scarsa illuminazione e rischio caduta calcinacci… - silvrib : RT @mondoterremoti: I due terremoti di magnitudo 4.3 e 4.6 che sono avvenuti nella zona di #Umbertide (Perugia), hanno provocato l'apertura… - pino_nostro : RT @mondoterremoti: I due terremoti di magnitudo 4.3 e 4.6 che sono avvenuti nella zona di #Umbertide (Perugia), hanno provocato l'apertura… -

A seguito delladi alcunidalla facciata dell'abitazione di Caracciolo in via San Leonardo 42, l'amministrazione comunale ha cercato, inviando il messo, più e più volte il ...Lo stabile in cui viveva l'84enne doveva essere messo in sicurezza dopo ladi alcuni. Ma ogni volta che i vigili andavano a suonare alla porta di casa dell'anziano non rispondeva ...Da tempo i vigili urbani lo cercavano per notificargli un'ordinanza a seguito delladi alcunidalla facciata della sua casa. In più circostanze l'amministrazione comunale aveva ...

Caduta calcinacci da un balcone e lesioni di un passante Teknoring

Lo stabile in cui viveva l'84enne doveva essere messo in sicurezza dopo la caduta di alcuni calcinacci. Ma ogni volta che i vigili andavano a suonare alla porta di casa dell'anziano non rispondeva ...Sono oltre 50 gli interventi già effettuati dai vigili del fuoco per i danni causati dalle forti raffiche di vento che stanno sferzando Cagliari e tutta la provincia. (ANSA) ...