Caccia della Nato intercettano aereo russo sull'Estonia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sembra essere solo un errore del pilota, una perdita di orientamento ed un errore di volo l'episodio successo oggi sui cieli dell'Estonia (paese Nato). Aerei da Caccia della Royal Air Force (Raf) britannica e dell'aeronautica tedeschi hanno intercettato un aereo militare russo, un quadrimotore da trasporto e rifornimento in volo Ilyushin Il-78 Midas, volava fra l'enclave russa di Kaliningrad e San Pietroburgo, ed è transitato sullo spazio aereo estone, sul Baltico, senza annunciare il suo passaggio al controllo aereo di Tallinn. L'aereo poi ha fatto ritorno verso la rotta prestabilita e l'intervento degli aerei dell'alleanza atlantica è terminato

