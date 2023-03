Bursaspor-Venezia | EuroCup | programma e diretta tv

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Nonostante la certezza matematica del proprio posto in zona playoff con 3 turni d’anticipo,va a caccia di un altro successo inche permetterebbe di incontrare un avversario più agevole nelle sfide ad eliminazione. Anche i turchi del, però, vogliono approfittare della sconfitta di ieri da parte del Cluj e con un successo potrebbero assicurarsi il proprio posto in top 8. La palla a due di, valevole per il 16esimo turno del Gruppo A di, è inalle ore 18:00 di oggi al Tofa? Nilüfer Spor Salonu di Bursa. Il momento delle due squadre Dopo i rinvii di febbraio provocati dal terremoto, il campionato turco sta conoscendo una nuova normalità. Alla ripresa, però, poco sembra essere ...

LIVE EC - Diretta Reyer Venezia vs Bursaspor: il prepartita (18:00) Pianetabasket.com

Al Tofas Spor Salonu di Bursa l'Umana Reyer Venezia di coach Neven Spahija sarà ospite del Frutti Extra Bursaspor, finalisti della passata edizione della competizione. Round 16 di 7Days Eurocup per ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Bursaspor-Venezia, sedicesima giornata della Eurocup 2022/2023 di basket ...