(Di mercoledì 15 marzo 2023) Oggicompie 30 anni. E probabilmente l’umore – calcisticamente parlando – è davvero nero. Come quello che ha mostrato fuori dal J Medical quando gli hanno riscontrato una nuova lesione di basso grado all’adduttore e non si è concesso alla tradizionale sessione di autografi chiedendo scusa perché «non ho la testa». Del resto, sono mesi che il Polpo, la grande speranza di rinascita dell’estate juventina, somiglia a un giocatore finito e si sprecano i commenti ironici sul suo conto. Che lui sia una rockstar del pallone, e come tale in grado di reggere il palco anche in un concerto stonato, è certo. Ma qui non si suona mai e girano in rete meme tra l’acido e il divertente dove anche il singolo si sente in diritto – qualcuno di più: in dovere – di prenderlo in giro proclamando: «Sto facendo una stagione da top player. Ho fatto gli stessi gol ...

Buon compleanno Paul", "Auguri, sii forte. Ti aspettiamo presto in campo", "Come in tutte le famiglie bisogna stare vicino a chi in questo momento della vita è in difficoltà. Stai tranquillo, ti ...La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, fa gli auguri di buon compleanno a Paul Pogba, centrocampista francese dei bianconeri che compie oggi 30 anni: "Sono 30 le candeline che Paul Pogba ...