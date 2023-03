Bryan Danielson: “Ho male in tutto il corpo, ho bisogno di riposo” (Di mercoledì 15 marzo 2023) In quel di Revolution, Bryan Danielson ha affrontato MJF in un 60 Minutes Iron Man Match con in palio l’AEW World Title. Il match si è protratto addirittura oltre il tempo limite ed alla fine il campione ha mantenuto la cintura sottomettendo Danielson con la LeBell Lock. A Dynamite, l’”American Dragon” ha spiegato che per lui era arrivato il momento di tornare a casa dalla sua famiglia. Ci vorrà tempo per smaltire questo durissimo match. “Dolore ovunque” Bryan Danielson è stato ospite del podcast “Unconsciously Coupled” e ha parlato delle sue condizioni psico-fisico dopo il durissimo match di Revolution contro MJF. Gli oltre 60 minuti sul ring hanno messo a dura prova il suo fisico e la sua mente. Ecco le sue parole: “Ho letteralmente dolore ovunque. Ho lottato per oltre 65 minuti. Ho un ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 15 marzo 2023) In quel di Revolution,ha affrontato MJF in un 60 Minutes Iron Man Match con in palio l’AEW World Title. Il match si è protratto addirittura oltre il tempo limite ed alla fine il campione ha mantenuto la cintura sottomettendocon la LeBell Lock. A Dynamite, l’”American Dragon” ha spiegato che per lui era arrivato il momento di tornare a casa dalla sua famiglia. Ci vorrà tempo per smaltire questo durissimo match. “Dolore ovunque”è stato ospite del podcast “Unconsciously Coupled” e ha parlato delle sue condizioni psico-fisico dopo il durissimo match di Revolution contro MJF. Gli oltre 60 minuti sul ring hanno messo a dura prova il suo fisico e la sua mente. Ecco le sue parole: “Ho letteralmente dolore ovunque. Ho lottato per oltre 65 minuti. Ho un ...

I risultati di AEW Revolution 2023, MJF supera Bryan Danielson Consegnata agli archivi l'edizione di quest'anno di Revolution, uno dei PPV di punta della All Elite Wrestling . Nel match di punta della serata MJF e Bryan Danielson si sono dati battaglia per oltre 60 minuti molto intensi, ma le sorprese non sono mancate nel corso dello show.