Brindisi: sequestro di circa 350 chili di salumi ed insaccati in un negozio Nas carabinieri (Di mercoledì 15 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nel corso di un controllo finalizzato alla verifica sulla corretta produzione, lavorazione e conservazione di derivati del latte, i carabinieri del NAS di Taranto hanno ispezionato un’attività alimentare di Brindisi. Durante l’ispezione, i carabinieri hanno accertato la mancata procedura di gestione in autocontrollo per i rifiuti e gli scarti di lavorazione. Inoltre hanno rilevato la detenzione per la successiva vendita diretta al consumatore di circa 350 kg di salumi e insaccati (mortadella, pancetta affumicata, spianata piccante) con termine minimo di conservazione oltrepassato e dunque non idonei alla commercializzazione.  Gli alimenti erano conservati insieme ad altri salumi destinati all’immediata ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 15 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso dai: Nel corso di un controllo finalizzato alla verifica sulla corretta produzione, lavorazione e conservazione di derivati del latte, idel NAS di Taranto hanno ispezionato un’attività alimentare di. Durante l’ispezione, ihanno accertato la mancata procedura di gestione in autocontrollo per i rifiuti e gli scarti di lavorazione. Inoltre hanno rilevato la detenzione per la successiva vendita diretta al consumatore di350 kg di(mortadella, pancetta affumicata, spianata piccante) con termine minimo di conservazione oltrepassato e dunque non idonei alla commercializzazione.  Gli alimenti erano conservati insieme ad altridestinati all’immediata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NoiNotizie : #Brindisi: sequestro di circa 350 chili di salumi ed insaccati in un negozio - news24_city : Salumi mal conservati in un’attività di brindisi, sequestro da 350 chili - lavocemaruggio : Un sequestro preventivo finalizzato alla confisca cd. per equivalente per oltre 1,3 milioni di euro è stato eseguit… - BrindisiSera : Sequestro dalla GdF per una società di Brindisi: recuperati oltre 1,3 milioni evasi. - BrindisiSera : Sequestro dalla GdF per una società di Brindisi: recuperati oltre 1,3 evasi. -