Brighton-Crystal Palace interrotta: problemi all'impianto elettrico, si disattiva goal line technology (Di mercoledì 15 marzo 2023) E' stata interrotta la partita Brighton-Crystal Palace a inizio secondo tempo. Il motivo risiede nella rottura dell'impianto elettrico dello stadio, che è rimasto per pochi secondi poco illuminato, ma con altri problemi a cascata agli strumenti elettronici, e non ha consentito ciò di poter proseguire. In corso l'intervento dei tecnici per ripristinare goal line technology e auricolari e poter riprendere a giocare, dopo cinque minuti di stop si riparte. SportFace.

