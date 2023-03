Brian May nominato cavaliere da Re Carlo

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - A meno di un anno da quanto la defunta Regina Elisabetta apparve sullo schermo battendo il ritmo di 'We Will Rock You', nel celebre spot per il giubileo di platino che la vedeva prendere un tè con l'orsetto Paddington, l'autore della celebre canzone dei Queen, il chitarrista e cofondatore della leggendaria bandMay, ha ricevuto a Buckingham Palace il titolo dida Re. Il musicista è stato insignito dell'onorificenza per i servizi resi alla musica e per le sue attività di beneficenza. Le foto scattate durante la cerimonia lo mostrano prima inginocchiato davanti aIII nel classico gesto dell'imposizione della spada sulla spalla, poi intrattenersi in conversazione con il sovrano e infine in posa con il medaglione simbolo del cavalierato.

Nella giornata di ieri il chitarrista dei Queen è stato nominato cavaliere da re Carlo a Buckingham Palace . Il 75enne musicista britannico sia per meriti musicali che per il suo impegno come attivista per i diritti degli animali.

