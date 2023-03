Brescia, orrore in pieno giorno: la trascina nello stabile vuoto, la picchia e la stupra. Fermato un somalo (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’ha trascinata, in pieno giorno, in uno stabile abbandonato con una scusa. Poi, una volta al riparo dall’esterno, nell’edificio dismesso l’ha violentata e picchiata senza pietà. Ora l’aggressore, un 24enne somalo, è in carcere. La vicenda del brutale stupro che arriva da Brescia, risale alla fine di febbraio. Ma solo oggi – al termine di un’indagine lampo condotta dalla polizia locale – è arrivata alle sue prime conclusioni investigative. E al fermo del sospettato degli abusi. Brescia, 43enne trascinata in uno stabile abbandonato e stuprata: Fermato un 24enne somalo Indagini serrate, quelle degli agenti della polizia, che in soli 7 giorni hanno portato all’arresto ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’hata, in, in unoabbandonato con una scusa. Poi, una volta al riparo dall’esterno, nell’edificio dismesso l’ha violentata eta senza pietà. Ora l’aggressore, un 24enne, è in carcere. La vicenda del brutale stupro che arriva da, risale alla fine di febbraio. Ma solo oggi – al termine di un’indagine lampo condotta dalla polizia locale – è arrivata alle sue prime conclusioni investigative. E al fermo del sospettato degli abusi., 43enneta in unoabbandonato eta:un 24enneIndagini serrate, quelle degli agenti della polizia, che in soli 7 giorni hanno portato all’arresto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Brescia, orrore in pieno giorno: la trascina nello stabile vuoto, la stupra e la picchia. Fermato 24enne somalo… - Ignazia97 : #NonelArena #Valitutti ???? 'sentire parlare questa persona(Storace)contro la violenza,quando nel suo habitat politi… - Ignazia97 : #LelloValitutti ?? 'sentire parlare questa persona(Storace)contro la violenza,quando nel suo habitat politico sono u… - G_A_V_76 : RT @SecolodItalia1: Orrore a Brescia, ragazzo pestato a sangue in metro da una banda di violenti: nessuno lo ha difeso - infoitinterno : Orrore a Brescia, ragazzo pestato a sangue in metro da una banda di violenti -