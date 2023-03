Brescia-Lietkabelis | EuroCup basket | programma e diretta TV

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Questa sera alle 20.30, al PalaLeonessa, ilospita ilnella gara valida per la 16esima giornata del girone A di. I padroni di casa provano a difendere la zona playoff momentaneamente conquistata, mentre gli ospiti hanno il desiderio di allungare in classifica proprio sulla formazione italiana. Ecco dunque le ultime sule sullatelevisiva di. Il momento diPhoto credits: Pallacanestrosi presenta all’incontro essendo reduce dal largo successo ai danni di Trieste per 95-59, che le ha consentito di risollevarsi dopo la batosta subita a Venezia. Dopo il successo in Coppa Italia infatti erano arrivate due sconfitte pesanti, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SportandoIT : Germani Brescia, le info per la sfida con il Lietkabelis -

Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tvPanevezys , sfida valida come sedicesima giornata della Eurocup 2022/2023 di basket . Dopo due vittorie di fila, la scorsa settimana, per gli uomini di coach Magro, è arrivata la ...Il cammino della Pallacanestronella regular season, dopo la sfida al, proseguirà con la gara interna contro Lubiana e poi con la trasferta turca di Bursa, contro il Bursaspor. L'...Dopo aver ritrovato l'atteso successo in campionato, ora è il tempo di superare il pesante stop europeo di Venezia . La Pallacanstroospita mercoledì alle 20.30 ilPanevezys per il terz'ultimo appuntamento del girone di qualificazione dell'EuroCup, ormai prossimo ai verdetti. Alla Germani manca solo un tassello ...

EuroCup - Germani Brescia, Magro "Lietkabelis, squadra fisica e agressiva" Pianetabasket.com

Prima di scendere a Pesaro per la rivincita di Coppa Italia, Brescia è attesa da un altro impegno. Questa sera al PalaLeonessa (ore 20.30) Della Valle e compagni saranno in campo nella sfida di coppa ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Brescia-Lietkabelis Panevezys, sedicesima giornata della Eurocup 2022/2023 di basket ...