Brasile, per il post Tite spunta anche Joachim Loew: era il ct della Germania che sconfisse i verdeoro 7-1 in casa (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Nazionale brasiliana è alla ricerca di un nuovo allenatore. Dopo le dimissioni di Tite dall’incarico di allenatore, la Confederazione calcistica brasiliana (CBF) è alla ricerca di un successore. Il brasiliano si è dimesso dall’incarico dopo la deludente eliminazione della squadra nei quarti di finale contro la Croazia ai Mondiali in Qatar. Secondo quanto riporta il quotidiano “Bild”, l’ex allenatore della nazionale di calcio tedesca Joachim Loew sta valutando la possibilità di subentrare alla guida della nazionale brasiliana. Il tecnico tedesco è stato l’allenatore della Germania tra il 2006 e il 2021. Nel 2014 ha vinto la Coppa del Mondo in Brasile, che includeva una vittoria memorabile per i tedeschi contro i padroni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Nazionale brasiliana è alla ricerca di un nuovo allenatore. Dopo le dimissioni didall’incarico di allenatore, la Confederazione calcistica brasiliana (CBF) è alla ricerca di un successore. Il brasiliano si è dimesso dall’incarico dopo la deludente eliminazionesquadra nei quarti di finale contro la Croazia ai Mondiali in Qatar. Secondo quanto riporta il quotidiano “Bild”, l’ex allenatorenazionale di calcio tedescasta valutando la possibilità di subentrare alla guidanazionale brasiliana. Il tecnico tedesco è stato l’allenatoretra il 2006 e il 2021. Nel 2014 ha vinto la Coppa del Mondo in, che includeva una vittoria memorabile per i tedeschi contro i padroni di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Brasile, per il post Tite spunta anche Joachim Loew: era il ct della Germania che sconfisse i verdeoro 7-1 in casa - apocalittica : RT @EsteriLega: Cari amici italiani residenti in Brasile, grazie agli europarlamentari PD sarete finalmente costretti ad usare il Turismo d… - max_blue : RT @LennyBusker3: Musk's Starlink internet si è dimostrato uno strumento nuovo e prezioso per i minatori illegali del Brasile affidabile… - LennyBusker3 : Musk's Starlink internet si è dimostrato uno strumento nuovo e prezioso per i minatori illegali del Brasile affid… - maurocassano3 : RT @EsteriLega: Cari amici italiani residenti in Brasile, grazie agli europarlamentari PD sarete finalmente costretti ad usare il Turismo d… -