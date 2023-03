Bradisismo Pozzuoli | negli ultimi due mesi il sollevamento è raddoppiato

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Stamattina alle ore 10,44 un sisma di magnitudo 1.7 si è prodotto in mare a 3.6 km di profondità al largo della costa trae Baia. Particolarmente preoccupata è la popolazione puteolana dato l’intensificarsi del fenomeno deldegli, soprattutto perché le scosse sono divenute molto frequenti. In questidueil Il Blog di Giò.

Dal 2006 ad oggi il suolo al centro disi è sollevato di circa 1 metro e così alcuni ... De Natale ha poi continuato spiegando che non è solo questione di- quindi di una lenta ...L'Eav ha istituito un servizio navetta sostitutivo', fa sapere in una nota Luigi Manzoni, sindaco di. La velocità dele la sua evoluzione A causare le continue scosse degli ultimi ...... 13 marzo, due scosse di terremoto a Napoli , avvertite in tutti i Campi Flegrei dafino a ...di scosse sismiche che si sono verificate negli ultimi tempi è causata dal fenomeno del, ...

Bradisismo, Pozzuoli ORA propone una Commissione speciale Cronaca Flegrea

POZZUOLI – «Questa mattina ho avuto un proficuo incontro con i dirigenti scolastici degli istituti di istruzione pubblici e privati del territorio di Pozzuoli sul tema del bradisismo. I punti affronta ...