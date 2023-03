Boxe femminile | Mondiali 2023 | sorteggiati i tabelloni Il cammino | gli incroci e le avversarie delle italiane

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Idiandranno in scena a New Delhi (India) dal 16 al 26 marzo. Alla vigilia della rassegna iridata sono stativarie categorie di peso. Riflettori puntati su Irma Testa, vice campionessa mondiale tra le 57 kg: il nostro peso piuma esordirà ai sedicesimi di finale contro la vincente del confronto tra la keniana Chege e la guatemalteca Reyes, poi l’eventuale ottavo contro la vietnamita Thi Thanh o la sudafricana Mguni. L’accesso ai quarti di finale appare decisamente alla portata per la campana, attesa verosimilmente dalla brasiliana Jucielen Romeu. Le rivali più accreditate per un’ipotetica sfida in semifinale sembrano essere la russa Lidumila Vorontsova e l’indiana Manisha, mentre dall’altra parte del tabellone ...

Irma Testa pronta a salire di nuovo sul ring. L'inarrestabile butterfly oplontina debutterà domani ai mondiali di. A Nuova Delhi , in India, un'altra sfida cruciale per la campionessa alla conquista dell'ennesima medaglia iridata. La kermesse sportiva è iniziata il 15 marzo ed è proprio Irma Testa ...Si va a caccia di medaglie. L'Italboxevuole fare un grande Mondiale. Alla K. D. Jadhav Indoor Hall di Nuova Delhi, in India, è ormai tutto pronto per la competizione iridata. La corsa verso un sogno sta per iniziare per 380 ...... la federazione mondiale dellasospesa ormai dal 2019, che non ha gestito l'Olimpiade a Tokyo ...00 Cestistica San Severo - Baltur Cento 60 - 77 Visualizza Serie A2 VOLLEY - SERIE A117:...

Tra loro ci sono Stati Uniti, Gran Bretagna e Irlanda, che hanno vinto sette delle undici medaglie d'oro che finora, nella storia delle Olimpiadi, sono state assegnate nella boxe femminile. Le nazioni ...Tra loro ci sono Stati Uniti, Gran Bretagna e Irlanda, che hanno vinto sette delle undici medaglie d'oro che finora, nella storia delle Olimpiadi, sono state assegnate nella boxe femminile. Le nazioni ...