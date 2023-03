Botta e risposta fra Travaglio e un ragazzo sulle armi all’Ucraina: «Sono 70 anni che gli americani ci rompono il c***o» – Il video (Di mercoledì 15 marzo 2023) È diventato virale sui social lo scambio di battute tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ignaro di essere ripreso da uno smartphone alle sue spalle, e un giovane interlocutore, sulla guerra in Ucraina e la posizione degli Stati Uniti. «Lasciamoli fare che continuino dalla Crimea, tra un po’ a casa nostra arrivano», dice il ragazzo. «Vabbè certo, Putin vuole occupare Roma, certo», replica Travaglio, seduto al tavolo di un ristorante, secondo il quale «Sono più gli americani che vogliono colonizzarci». «No, gli americani non ci hanno mai invaso, al massimo con la Coca-Cola, un po’ di cioccolato, il cinema», dice il giovane. Tuttavia, il direttore del Fatto non è affatto d’accordo: «Sono 70 anni che rompono il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 marzo 2023) È diventato virale sui social lo scambio di battute tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, ignaro di essere ripreso da uno smartphone alle sue spalle, e un giovane interlocutore, sulla guerra in Ucraina e la posizione degli Stati Uniti. «Lasciamoli fare che continuino dalla Crimea, tra un po’ a casa nostra arrivano», dice il. «Vabbè certo, Putin vuole occupare Roma, certo», replica, seduto al tavolo di un ristorante, secondo il quale «più gliche vogliono colonizzarci». «No, glinon ci hanno mai invaso, al massimo con la Coca-Cola, un po’ di cioccolato, il cinema», dice il giovane. Tuttavia, il direttore del Fatto non è affatto d’accordo: «70cheil ...

