Borse oggi 15 marzo, scoppia la crisi di Crédit Suisse: Milano in profondo rosso (-4,61%), banche giù (Di mercoledì 15 marzo 2023) Pesanti i bancari, a partire da Unicredit che è scivolata del 9%. Intesa Sanpaolo giù del 6,8%. Cedono anche Finecobank (-7,63%), Banco Bpm (-7,13%), Bper Banca (-7,23%) e Mediobanca (-5,61) Leggi su corriere (Di mercoledì 15 marzo 2023) Pesanti i bancari, a partire da Unicredit che è scivolata del 9%. Intesa Sanpaolo giù del 6,8%. Cedono anche Finecobank (-7,63%), Banco Bpm (-7,13%), Bper Banca (-7,23%) e Mediobanca (-5,61)

