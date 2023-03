Borse in rosso, mattinata di panico dopo il crollo di Credit Suisse: banche europee in forte calo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Borsa giù, ancora una mattinata di panico. La pausa di ieri si è rivelata illusoria e stamattina alla Borsa di Milano – come nelle altre piazze finanziarie europee – sono ricominciate le vendite. Il fallimento della Silicon Valley Bank aveva creato uno choc in parte rientrato nella serata. Oggi torna la tempesta a causa del fallimento della Credite Suisse. Soprattutto sui titoli delle banche ma estese (in misura minore) ad altri comparti del listino; visto che il settore del Credito tiene i cordoni della borsa di tutti gli altri e una sua crisi può prefigurare un “contagio” generale. Martedì alla mattinata di panico delle principali piazze europee era seguita una serata di stabilizzazione. Al momento in vece, è ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Borsa giù, ancora unadi. La pausa di ieri si è rivelata illusoria e stamattina alla Borsa di Milano – come nelle altre piazze finanziarie– sono ricominciate le vendite. Il fallimento della Silicon Valley Bank aveva creato uno choc in parte rientrato nella serata. Oggi torna la tempesta a causa del fallimento della. Soprattutto sui titoli dellema estese (in misura minore) ad altri comparti del listino; visto che il settore delo tiene i cordoni della borsa di tutti gli altri e una sua crisi può prefigurare un “contagio” generale. Martedì alladidelle principali piazzeera seguita una serata di stabilizzazione. Al momento in vece, è ...

