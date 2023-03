Borse in rosso, bufera dopo crollo Credit Suisse. Bce chiede a banche loro esposizione (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Saudi National Bank dice che non aumenterà la quota nel gruppo elvetico, le vendite si abbattono su tutto il comparto. Attesa per la riunione della Bce dopo il terremoto delle banche americane. Wti sotto i 70 dollari, euro scende sotto 1,06 sul biglietto verde e spread sale oltre 190 punti Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Saudi National Bank dice che non aumenterà la quota nel gruppo elvetico, le vendite si abbattono su tutto il comparto. Attesa per la riunione della Bceil terremoto delleamericane. Wti sotto i 70 dollari, euro scende sotto 1,06 sul biglietto verde e spread sale oltre 190 punti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : #Borse in rosso, #banche nella bufera dopo crollo #CreditSuisse. Segui la giornata sui mercati finanziari… - classcnbc : Borse europee, partenza in rosso ????-0,5% ????-0,4% ????-0,3% ????-0,3% Erg +2,4% dopo i conti, Tenaris -2,5%, Eni -1,1%… - classcnbc : ++Borse europee in netto rosso trascinate da #CreditSuisse (-17%) dopo che i principali azionisti dell'istituto elv… - chczzmlhfttfr2 : @inChesterarms Si, e ti dirò di Valentino (l’altro) ho preso più borse e tutte super carine e soprattutto resistent… - LuxSeeD3 : RT @sole24ore: ?? #Borse in rosso, banche nella bufera dopo crollo #CreditSuisse. La #SaudiNationalBank dice che non aumenterà la quota nel… -