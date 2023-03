Borse europee in rosso, torna la pressione sulle banche. Nuovo tonfo del Credit Suisse (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Saudi National Bank dice che non aumenterà la quota nel gruppo elvetico. Attesa per la riunione della Bce dopo il terremoto delle banche americane. Dagli Usa arrivano prezzi alla produzione e vendite al dettaglio Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Saudi National Bank dice che non aumenterà la quota nel gruppo elvetico. Attesa per la riunione della Bce dopo il terremoto delleamericane. Dagli Usa arrivano prezzi alla produzione e vendite al dettaglio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Lunedì nero per le Borse europee messe ko dal fallimento della californiana Silicon Valley Bank. Con il timore di u… - Agenzia_Ansa : Sprofondano le Borse europee sui timori che il fallimento della Silicon Valley Bank possa propagarsi al sistema fin… - TgLa7 : -4,34% per Piazza Affari, raffica di sospensioni. Nonostante le misure delle autorità americane per far fronte al f… - StivaleDigitale : RT @classcnbc: ++Borse europee in netto rosso trascinate da #CreditSuisse (-17%) dopo che i principali azionisti dell'istituto elvetico han… - SignorCEO : RT @classcnbc: ++Borse europee in netto rosso trascinate da #CreditSuisse (-17%) dopo che i principali azionisti dell'istituto elvetico han… -