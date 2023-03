Borse europee in rosso con radar puntati sulla Bce. A Piazza Affari si salva Erg (Di mercoledì 15 marzo 2023) Attesa per la riunione di giovedì a Francoforte dopo il terremoto delle banche americane. Dagli Usa arrivano prezzi alla produzione e vendite al dettaglio. Buoni i segnali congiunturali che arrivano dalla Cina: salgono vendite e investimenti Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 15 marzo 2023) Attesa per la riunione di giovedì a Francoforte dopo il terremoto delle banche americane. Dagli Usa arrivano prezzi alla produzione e vendite al dettaglio. Buoni i segnali congiunturali che arrivano dalla Cina: salgono vendite e investimenti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Lunedì nero per le Borse europee messe ko dal fallimento della californiana Silicon Valley Bank. Con il timore di u… - Agenzia_Ansa : Sprofondano le Borse europee sui timori che il fallimento della Silicon Valley Bank possa propagarsi al sistema fin… - TgLa7 : -4,34% per Piazza Affari, raffica di sospensioni. Nonostante le misure delle autorità americane per far fronte al f… - InvestingItalia : Borse europee caute in attesa della decisione sui tassi della Bce di domani - - FinanciaLounge : Le #Borse europee iniziano la giornata di contrattazioni di poco sotto la parità, dopo il rimbalzo di ieri… -