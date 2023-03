Borse: crollo di Credit Suisse. Bufera sulle banche. Giù i tassi dei titoli di Stato (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nuova Bufera sui mercati finanziari. Borse europee in caduta libera con lo stoxx 600, l'indice che raccoglie le principali società quotate, in calo del 2,7%. La corrente di vendite è alimentata dal crollo in Borsa di Credit Suisse (-22%), dopo che il principale azionista Saudi National Bank ha escluso la possibilità di fornire supporto finanziario in caso ulteriori richieste di liquidità. Le vicende della banca svizzera si sono abbattute sul comparto delle banche provocando un calo del 6,2%. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nuovasui mercati finanziari.europee in caduta libera con lo stoxx 600, l'indice che raccoglie le principali società quotate, in calo del 2,7%. La corrente di vendite è alimentata dalin Borsa di(-22%), dopo che il principale azionista Saudi National Bank ha escluso la possibilità di fornire supporto finanziario in caso ulteriori richieste di liquidità. Le vicende della banca svizzera si sono abbattute sul comparto delleprovocando un calo del 6,2%. L'articolo proviene da Firenze Post.

