Borse asiatiche in territorio positivo, Tokyo recupera dai minimi in 3 mesi (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il Nikkei avanza dello 0,56%, a quota 27.375,19. Sul fronte valutario lo yen si indebolisce sul dollaro a 134,50, e sull'euro a 144,30

