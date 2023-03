Borse, a Piazza Affari affondano le banche. Tonfo di Credit Suisse (Di mercoledì 15 marzo 2023) Apertura in calo per le principali Borse europee in attesa del direttivo della Bce di domani che dovrà decidere un nuovo aumento dei tassi di interesse. Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 15 marzo 2023) Apertura in calo per le principalieuropee in attesa del direttivo della Bce di domani che dovrà decidere un nuovo aumento dei tassi di interesse. Segui sutaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Crac banche Usa - E' panic selling nelle borse, pioggia di sospensioni a Piazza Affari #13marzo - TgLa7 : -4,34% per Piazza Affari, raffica di sospensioni. Nonostante le misure delle autorità americane per far fronte al f… - M_Congrega : Piazza affari - titoli bancari in forte calo. #borse #SVBBank Intesa Sanpaolo -6,5% UniCredit -7,3% Mediobanca -4,… - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: La casa di rating boccia le banche Usa, S&P: 'Pochi rischi nella Ue'. Piazza Affari +2,3% - Miti_Vigliero : Borse europee in rosso con radar puntati sulla Bce. A Piazza Affari si salva Erg @sole24ore -