Borse 15 marzo | nuovo allarme per Credit Suisse

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Andamentomercoledì 15, dopo la Silicon Valley Bank è. Il maggior azionista dell’istituto bancario elvetico, la Saudi National Bank, ha dichiarato che non sosterrà la banca tramite aumento di capitale in caso di nuove richieste di liquidità, provocando un crollo atteso del 20% e oltre del titolo alla Borsa di ... TAG24.

Credit Suisse crolla in Borsa (-22%) e manda i listini europei in caduta libera con lo stoxx 600, l'indice che raccoglie le principali società quotate, in calo del 2,7%. Il principale azionista di Credit Suisse, Saudi ...

Da inizio marzo le quotazioni sono scese del 37% tra l'iniziale rinvio ... arrivate dal presidente dell'istituto svizzero Axel Lehmann non sono servite. La Borsa di Zurigo perde il 2% con Ubs giu' del ...Credit Suisse crolla in Borsa (-22%) e manda i listini europei in caduta libera con lo stoxx 600, l'indice che raccoglie le principali società quotate, in calo del 2,7%. Il principale azionista di ...