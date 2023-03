Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LB19712 : RT @itsmeback_: Russia +320 mld surplus commerciale. Europa -292 mld bruciati dalla Borsa. - fisco24_info : Borsa:Europa scivola con le banche, giù i tassi dei titoli stato: Lo spread tra Btp e Bund a 192 punti. L'euro in c… - TricolorVanda : RT @itsmeback_: Russia +320 mld surplus commerciale. Europa -292 mld bruciati dalla Borsa. - fabiodominici73 : RT @itsmeback_: Russia +320 mld surplus commerciale. Europa -292 mld bruciati dalla Borsa. - bizcommunityit : #Borsa: Europa torna a scendere, Milano la peggiore (-1,3%) con #banche in rosso - Il Sole 24 ORE #finanzaemercati -

Le Borse europee scivolano, con gli investitori che guardano alla prossima riunione della Bce in programma domani. Sotto i riflettori anche l'evoluzione del crollo di Silicon Valley Bank e gli ...In, al 2030, si stima un volume complessivo di batterie al litio da riciclare di circa 200mila tonnellate. "Il progetto, quindi, contribuira' a rendere sempre piu' sostenibile la transizione ...Spread in calo, rendimenti in aumento inE' in flessione per lo spread tra BTp e Bund in un ...il punto sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor La...

L'Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità ... che scende del 2,44%. Giornata nera per la Borsa di Milano, che affonda con una discesa del 2,66%; sulla stessa linea, giornata da ...La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori 4,30 grammi di hashish e la somma in contanti di 46.720 euro, nascosti all’interno di una borsa. Sono state poste sotto ...