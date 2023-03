Borsa: Milano in calo, sale Tim, banche contrastate (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Borsa di Milano ( - 0,6%) prosegue in calo dopo in timido tentativo di invertire la tendenza iniziale. A Piazza Affari sono contrastate le banche, sale Tim (+1%), nel giorno del consiglio d'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ladi( - 0,6%) prosegue indopo in timido tentativo di invertire la tendenza iniziale. A Piazza Affari sonoleTim (+1%), nel giorno del consiglio d'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : #Borsa: Milano sprofonda (-4,2%), raffica di sospensioni ++ In asta di volatilità anche Mps, Bper, Tim, Mediobanca… - 24ORERadiocor : Borsa: Europa parte fiacca alla vigilia di Bce, Milano(+0,1%) con Enel e Unicredit - Il Sole 24 ORE #ftse #borsa… - ansa_economia : Borsa: Milano apre in calo (-0,4%). Il primo indice Ftse Mib a 26.694 punti #ANSA - BJLiguria : Borsa: Milano apre in calo, Erg la migliore del listino - fisco24_info : Borsa: Milano in calo, sale Tim, banche contrastate: Giù l'energia, positive le utility. Spread Btp-Bund a 182 punti -