Borsa | Milano affonda con le banche | tengono Terna | Erg

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Il crollo di Credit Suisse manda in frantumi il rimbalzo della vigilia con ladiche, come le altre Piazze europee, si avvita e cede alla fine il 4,6% con il Ftse Mib a 25.565 punti. Giù ...

Su 448 titoli trattati indi, 314 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 74. Invariate le rimanenti 60 azioni. Maglia rosa tra i titoli del FTSE MIB a ...Il crollo di Credit Suisse manda in frantumi il rimbalzo della vigilia con ladiche, come le altre Piazze europee, si avvita e cede alla fine il 4,6% con il Ftse Mib a 25.565 punti. Giù le banche con Mps che fuori dal paniere principale, lascia sul terreno il 10%. ...In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di, MARR (+6,88%), Intercos (+5,70%), Wiit (+3,84%) e Datalogic (+0,72%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Banca ...

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Il crollo di Credit Suisse manda in frantumi il rimbalzo della vigilia con la Borsa di Milano che, come le altre Piazze europee, si avvita e cede alla fine il 4,6% con il ...