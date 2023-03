Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Borsa: Europa non arresta rosso con Ny, Milano - infoiteconomia : Borsa: Europa sempre rosso con le banche, Milano - fisco24_info : Borsa: Europa sempre rosso con le banche, Milano -3,6%: Giù i rendimenti dei bond a 2 anni, spread stabile a 193 pu… - 0xpiott : RT @itsmeback_: Russia +320 mld surplus commerciale. Europa -292 mld bruciati dalla Borsa. - represso1 : RT @itsmeback_: Russia +320 mld surplus commerciale. Europa -292 mld bruciati dalla Borsa. -

Prosegue il mercoledì nero per le Borse europee travolte, dopo il tracollo di Svb, dalle incertezze sul Credit Suisse. Lo stoxx 600 perde il 2,5% con l'indice dei banche che cede il 6,5%. Milano ( - 3,......schermo all'interno delladi New York mostra l'andamento del titolo Credit Suisse - Ansa . L'epicentro della paura per la tenuta del sistema bancario si è spostato dagli Stati Uniti all', ...La Napoli - Bari è anche la prima infrastruttura sostenibile certificata con il Protocollo Envision ine prima linea ferroviaria a raggiungere questo riconoscimento a livello mondiale. Un ...

-7,3% Unicredit, -12% SocGen, -11% Bnp, -8% Deutsche B. (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 mar - La fuga dalle banche torna al centro ...Fatti, numeri e approfondimenti Banche in tensione in Borsa e mercati in fibrillazione dopo il caso ... 7,3 miliardi di franchi svizzeri (quasi 7,4 miliardi di euro) per l’anno finanziario 2022 sullo ...