Borsa | Europa affonda con il Credit Suisse | Milano - 3 | 6%

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Le Borse europeeno trascinate dal crollo a Zurigo di( - 21%) ed in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in netto calo. Sulla banca svizzera si sono abbattute le ...

Le Borse europee affondano trascinate dal crollo a Zurigo di Credit Suisse ( - 21%) ed in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in netto calo. Sulla banca svizzera si sono abbattute le ...... è la Signature Bank - Avviato programma di prestiti di emergenza Leggi Anche Silicon Valley Bank, Biden: 'Il sistema bancario americano è sicuro' - Lunedì nero in: l'brucia 291 miliardi ...L'importante e' che l'"si muova in fretta" e serve coinvolgere anche la Germania "affinche' ci sia davvero un futuro importante e significativo per i lanciatori europei e in generale per l'...

Credit Suisse scivola pesantemente in borsa (qui l'andamento del titolo in tempo reale) arrivando a perdere fino al 25% a causa di voci su un necessario intervento finanziario da parte dei propri azio ...Altra mattinata al cardiopalma per i titoli bancari europei. Alle turbolenze scatenate dal fallimento della californiana Silicon Valley Bank si sommano le nuove preoccupazioni per il colosso… Leggi ...