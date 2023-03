Borri (Indire): “Costruiamo non solo scuole antisismiche, ma che creino ambienti per collaborare, lavorare in gruppi ed avere esperienze immersive” [VIDEO INTERVISTA] (Di mercoledì 15 marzo 2023) Didacta Italia è una fiera che si concentra sul settore dell'educazione e della formazione professionale in Italia. La fiera offre una vasta gamma di opportunità per gli operatori del settore, tra cui l'opportunità di conoscere i produttori di tecnologie educative, partecipare a workshop e conferenze, e incontrare esperti del settore. L'articolo Borri (Indire): “Costruiamo non solo scuole antisismiche, ma che creino ambienti per collaborare, lavorare in gruppi ed avere esperienze immersive” VIDEO INTERVISTA . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 marzo 2023) Didacta Italia è una fiera che si concentra sul settore dell'educazione e della formazione professionale in Italia. La fiera offre una vasta gamma di opportunità per gli operatori del settore, tra cui l'opportunità di conoscere i produttori di tecnologie educative, partecipare a workshop e conferenze, e incontrare esperti del settore. L'articolo): “non, ma cheperined

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Borri (Indire): “costruiamo non solo scuole antisismiche, ma che creino ambienti per collaborare, lavorare in grupp… - Nadnad3010 : #cuore #apparatocircolatorio #scienze #engagement #mancanoglispazi #economiadellavalutazione #obiettiviurgenti… - IndireSocial : Samuele Borri, dirigente di ricerca #Indire: “Non tutti gli studenti apprendono nello stesso modo. È necessario pen… -