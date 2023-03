Borja Valero: «Soffrire nel DNA Inter! Marotta? Giusto su Lukaku» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Borja Valero, ospite di Radio Sportiva, ha parlato della grande impresa dell’Inter contro il Porto. L’ex calciatore nerazzurro si è poi soffermato sulla stagione dei nerazzurri e sulle parole di Marotta su Lukaku. QUESTIONE DI DNA ? Borja Valero ha parlato della sofferta partita di ieri sera tra Inter e Porto, che ha sancito il passaggio nei nerazzurri ai quarti di finale di Champions League. Le sue parole: «Credo che sia un po’ nel DNA dell’Inter Soffrire. La famosa pazza Inter lo ha dimostrato ancora ieri. L’ho vista abbastanza passiva, consapevole del risultato dell’andata. La partita di ieri un po’ inganna perché se si guardano gli ultimi tre minuti di gioco sembra che il Porto abbia creato tante occasioni. Però nel resto del match ha sofferto poco». RISULTATI ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 15 marzo 2023), ospite di Radio Sportiva, ha parlato della grande impresa dell’Inter contro il Porto. L’ex calciatore nerazzurro si è poi soffermato sulla stagione dei nerazzurri e sulle parole disu. QUESTIONE DI DNA ?ha parlato della sofferta partita di ieri sera tra Inter e Porto, che ha sancito il passaggio nei nerazzurri ai quarti di finale di Champions League. Le sue parole: «Credo che sia un po’ nel DNA dell’Inter. La famosa pazza Inter lo ha dimostrato ancora ieri. L’ho vista abbastanza passiva, consapevole del risultato dell’andata. La partita di ieri un po’ inganna perché se si guardano gli ultimi tre minuti di gioco sembra che il Porto abbia creato tante occasioni. Però nel resto del match ha sofferto poco». RISULTATI ...

