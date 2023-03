Boorsa | Milano in caduta a - 4% | spread tocca i 199 punti

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Non si arresta ladi Piazza Affari con il Ftse Mib trascinato a - 4% dai bancari. A pesare sono ii timori legati a Credit Suisse dopo che gli azionisti sauditi si sono detti indisponibili ad ...

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Non si arresta la caduta di Piazza Affari con il Ftse Mib trascinato a -4% dai bancari. A pesare sono ii timori legati a Credit Suisse dopo che gli azionisti sauditi si sono ...Fineconbank e Unicredit in fondo a Ftse Mib con Saipem (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 mar - Piazza Affari arriva a toccare -4% e Madrid -4,35% con l'accentuarsi delle vendite sul settore ...