Bonus mobili 2023, rientra il fotovoltaico? Tutte le novità (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il Bonus mobili ed Elettrodomestici 2023 permetterà di risparmiare fino a 4.000 Euro, anche sul fotovoltaico. Si tratta di una novità importante, soprattutto in virtù del fatto che sempre più italiani stanno facendo ricorso al fotovoltaico allo scopo di alleggerire i costi delle bollette energetiche. Il Bonus mobili 2023 comprende anche il fotovoltaico – ilovetrading.itA causa della crisi politica, economica ed energetica mondiale, infatti, i costi che le famiglie si sono trovate a sostenere per l'illuminazione e il riscaldamento della casa sono sempre più alti e il fotovoltaico si propone come valida alternativa. Gli impianti fotovoltaici coperti dal Bonus mobili ...

