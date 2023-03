Bonus barriere architettoniche e ristrutturazione: cambia tutto e la differenza non è quella che credi (Di mercoledì 15 marzo 2023) Quando si parla di SuperBonus e Bonus per barriere architettoniche bisogna capire che non è la stessa cosa. Sono simili, talvolta cumulabili ma hanno sostanziali differenze. Il governo di Giorgia Meloni ha prorogato le misure per quanto riguarda il SuperBonus ristrutturazioni ed anche per il Bonus relativo alle barriere architettoniche. Per la prima misura la proroga è attiva fino al 31 dicembre 2025 mentre il Bonus ristrutturazione fino al 31 dicembre 2024. Qual è la differenza tra superBonus e Bonus barriere architettoniche – ilovetradingRispetto alle versioni precedenti queste due agevolazioni hanno subito importanti novità. Inoltre ... Leggi su ilovetrading (Di mercoledì 15 marzo 2023) Quando si parla di Superperbisogna capire che non è la stessa cosa. Sono simili, talvolta cumulabili ma hanno sostanziali differenze. Il governo di Giorgia Meloni ha prorogato le misure per quanto riguarda il Superristrutturazioni ed anche per ilrelativo alle. Per la prima misura la proroga è attiva fino al 31 dicembre 2025 mentre ilfino al 31 dicembre 2024. Qual è latra super– ilovetradingRispetto alle versioni precedenti queste due agevolazioni hanno subito importanti novità. Inoltre ...

