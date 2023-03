Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iconanews : Bolsonaro, il 29 marzo intendo tornare in Brasile - clamar65 : RT @LadyAfro17: 12 marzo 2023 IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, FA DECADERE LE ACCUSE ALL'EX PRESIDENTE BOLSONARO Non… - lucab962 : RT @LadyAfro17: 12 marzo 2023 IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, FA DECADERE LE ACCUSE ALL'EX PRESIDENTE BOLSONARO Non… - chil_q : RT @LadyAfro17: 12 marzo 2023 IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, FA DECADERE LE ACCUSE ALL'EX PRESIDENTE BOLSONARO Non… - antbar12 : RT @LadyAfro17: 12 marzo 2023 IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, FA DECADERE LE ACCUSE ALL'EX PRESIDENTE BOLSONARO Non… -

L'ex presidente brasiliano, Jair, ha annunciato che intende tornare in Brasile dagli Stati Uniti il 29. "Il giorno previsto è il 29 di questo mese, ma sette giorni prima studierò le circostanze, per vedere com'è la ...... il 3scorso, il quotidiano O Estado de S. Paulo ha rivelato che una parure di diamanti del valore di 3,2 milioni di dollari destinata all'ex first lady Michellee altri gioielli sono ...La decisione è stata ufficializzata i il 3, e alla sua radice sta la posizione pro -di molti dei suoi membri. Gli attacchi dell'8 gennaio alle sedi dei tre rami del governo a ...

(ANSA) - BRASILIA, 15 MAR - L'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha annunciato che intende tornare in Brasile dagli Stati Uniti il 29 marzo. "Il giorno previsto è il 29 di questo mese, ma sette ...L'allora presidente del Brasile restituirà i diamanti e i gioielli importati illegalmente dall'Arabia Saudita.