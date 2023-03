Bologna, tre 12enni sui binari del treno per scattarsi un selfie: “La vita vale di più di una foto” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Disposti a mettere a repentaglio la propria vita per una foto da esibire sui social: tre ragazzini di 12 anni sono stati visti da un passante mentre si scattavano dei selfie sui binari ferroviari al bivio di Santa Viola della stazione di Bologna: l’uomo ha segnalato l’episodio alla Polfer, che ha avviato un’indagine. Subito gli agenti hanno interrotto la circolazione in quel tratto, per evitare una tragedia. I giovanissimi, monitorati dalle telecamere di sicurezza, si sono allontanati poco dopo. Il sindacato di polizia Siulp di Bologna rivolge un appello: “Non ci arrenderemo – dice il segretario Amedeo Landino – finché non troveremo quei tre ragazzi per raccontargli il gravissimo rischio che hanno corso, andremo nelle scuole della zona, nei parchi vicini, facendo ... Leggi su tpi (Di mercoledì 15 marzo 2023) Disposti a mettere a repentaglio la propriaper unada esibire sui social: tre ragazzini di 12 anni sono stati visti da un passante mentre si scattavano deisuiferroviari al bivio di Santa Viola della stazione di: l’uomo ha segnalato l’episodio alla Polfer, che ha avviato un’indagine. Subito gli agenti hanno interrotto la circolazione in quel tratto, per ere una tragedia. I giovanissimi, monitorati dalle telecamere di sicurezza, si sono allontanati poco dopo. Il sindacato di polizia Siulp dirivolge un appello: “Non ci arrenderemo – dice il segretario Amedeo Landino – finché non troveremo quei tre ragazzi per raccontargli il gravissimo rischio che hanno corso, andremo nelle scuole della zona, nei parchi vicini, facendo ...

