Bologna, Motta-Arnautovic: incontro e tregua (Di mercoledì 15 marzo 2023) In casa Bologna c'è da risolvere il caso Arnautovic per questo finale di stagione, l'austriaco e Motta sarebbero ai ferri corti. Due panchine consecutive senza entrare e atteggiamenti da cambiare, questo quanto sostiene l'allenatore. I due, però, si sarebbero parlati in questi giorni durante gli allenamenti per una tregua, almeno fino a fine stagione. Lo scrive il Corriere di Bologna.

