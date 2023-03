Bob Dylan torna in Italia con 5 concerti | come farà a vietare video e foto con gli smartphone

(Di mercoledì 15 marzo 2023) I fanni di Bobdovranno accontentarsi dei propri ricordi per conservare qualcosa dei cinqueannunciati dal cantautore per la prossima estate in. Il tourno per presentare l’album Rough and Rowdy Days, pubblicato nel 2020, partirà con una doppia data il 3 e 4 luglio 2023 al Teatro degli Arcimboldi di Milano, per passare poi al Lucca Summer festival il 6 luglio e il giorno dopo, il 7 luglio, all’Umbria Jazz.chiuderà a Roma i suoiin, dove mancava da cinque anni. Nella capitale si esibirà il 9 luglio nella Sala Saint Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica. Il premio Nobel Bobha imposto che i suoisiano “phone free show”: durante le esibizioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Sarà Bob Dylan ad aprire l'edizione del cinquantesimo di Umbria Jazz. Lo farà all'Arena Santa Giuliana il 7 luglio… - Truth_W_ : Bob Dylan, ha annunciato cinque date in Italia ! - infoitcultura : Bob Dylan aprirà la 50esima edizione di Umbria Jazz - infoitcultura : Lucca Summer Festival, il 6 luglio arriva Bob Dylan - infoitcultura : Bob Dylan: 5 concerti in Italia a luglio. E sarà vietato lo smartphone -

Così la star della musica internazionale e Premio Nobelnon solo ha annunciato ben cinque date nel nostro Paese del suo tour internazionale, ma ha anche posto come condizione unica e non ...I fan italiani didovranno accontentarsi dei propri ricordi per conservare qualcosa dei cinque concerti annunciati dal cantautore per la prossima estate in Italia. Il tour italiano per presentare l'album ...Apertura con. Presidente Tesei: programma straordinario per il grande festival che riveste ruolo fondamentale per cultura, turismo ed economia della regione Perugia, 15 marZO 2023 " "Umbria Jazz riveste ...

Bob Dylan, 5 concerti estivi in Italia - Ultima Ora Agenzia ANSA

(ANSA) - ROME, MAR 15 - Bob Dylan will open the 50th edition of the Umbria Jazz Festival on July 7, returning to Italy for a five-date tour after five years away, organizers said Wednesday. The ...Bob Dylan ha annunciato la sua partecipazione alla prossima edizione di Lucca Summer Festival dove presenterà dal vivo i brani del suo album “Rough and Rowdy Ways”. Il cantautore di Duluth si esibirà ...