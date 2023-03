Bob Dylan torna al Lucca Summer Festival, vietato l’uso del cellulare, i biglietti (Di mercoledì 15 marzo 2023) Bob Dylan torna al Lucca Summer Festival per un concerto imperdibile all’interno dell’edizione 2023 e nella suggestiva location di Piazza Napoleone, vietato l’utilizzo del cellulare, le info sui biglietti Bob Dylan ha annunciato questa mattina la sua partecipazione alla prossima edizione di Lucca Summer Festival dove presenterà dal vivo i brani del suo album Rough and Rowdy Ways. Il cantautore di Duluth si esibirà sul palco di Piazza Napoleone che lo vide protagonista nel 1998 del primo concerto della prima edizione di Lucca Summer Festival. La scaletta del concerto vedrà protagonisti i brani di Rough and Rowdy Ways, l’album ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 15 marzo 2023) Bobalper un concerto imperdibile all’interno dell’edizione 2023 e nella suggestiva location di Piazza Napoleone,l’utilizzo del, le info suiBobha annunciato questa mattina la sua partecipazione alla prossima edizione didove presenterà dal vivo i brani del suo album Rough and Rowdy Ways. Il cantautore di Duluth si esibirà sul palco di Piazza Napoleone che lo vide protagonista nel 1998 del primo concerto della prima edizione di. La scaletta del concerto vedrà protagonisti i brani di Rough and Rowdy Ways, l’album ...

