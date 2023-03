Bob Dylan annuncia cinque concerti estivi in Italia | lasciate a casa gli smartphone

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Bobtorna indate estive da non perdere a Milano, Lucca, Perugia e Roma in cui sarà presentato l’album Rough and Ways Days. Poeta, musicista, menestrello, Premio Nobel…le etichette. E anche gli: tutti i live saranno “phone free”, con divieto di riprese audio, video e foto. Un ritorno al passato per un’immersione totale nella musica di un mito. Il cantautore nato 81 anni fa – il 24 maggio 1941 – a Duluth, Minnesota, si esibirà in due serate consecutive al Teatro degli Arcimboldi di Milano (3-4 luglio) per poi calcare il palco di due dei più prestigiosi festivalni: Lucca Summer Festival (6 luglio) e Umbria Jazz (7 luglio). Ultima data a Roma, nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica. Per info su ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Sarà Bob Dylan ad aprire l'edizione del cinquantesimo di Umbria Jazz. Lo farà all'Arena Santa Giuliana il 7 luglio… - cilento_tv : Bob Dylan, 5 concerti in Italia a luglio: saranno show senza cellulari - LuTerronPower : Comunque i problemi sono iniziati da quando Bob Dylan non ha ritirato il suo premio nobel - sindaco_elly : Godo Bob Dylan fa concerti in italia quest'estate - killinmesoftlyi : Bob Dylan il giorno dopo i Guns'n Roses a Roma. La faccio la pazzia? -

ha annunciato 5 concerti estivi che lo porteranno a presentare sui palcoscenici del nostro paese l'album ' Rough And Rowdy Ways '. Il cantautore di Duluth si esibirà in due serate ...ha annunciato cinque concerti questa estate che lo porteranno a presentare sui palcoscenici del nostro paese l'album "Rough and Rowdy Ways" ( leggi qui la recensione ), suo ultimo disco in ...ha annunciato questa mattina 5 concerti estivi che lo porteranno a presentare sui palcoscenici del nostro Paese l'album "Rough and Rowdy Days". Il cantautore di Duluth si esibirà in due ...

Bob Dylan torna in Italia: cinque date estive da non perdere a Milano, Lucca, Perugia e Roma in cui sarà presentato l’album Rough and Ways Days. Poeta, musicista, menestrello, Premio Nobel… Lasciate a ...Bob Dylan torna a Lucca una delle sue 5 date in Italia dove presenterà l’album Rough and Rowdy Ways. La data da segnare sul calendario è il 6 luglio, l'evento si terrà in piazza Napoleone. La ...