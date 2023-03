BMW - Neue Klasse | i primi modelli saranno una Suv e una berlina

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Il gruppo BMW ha fornito nuovi dettagli della, la piattaforma elettrica nativa in arrivo tra un paio di anni. In particolare, durante la conferenza stampa sui dati di bilancio annuali, i vertici hanno rivelato una serie di informazioni sui veicoli cheprodotti con la nuova architettura: ia nascere sull'architetturauna Suv e unache andrà a coprire l'attuale fascia di mercato presidiata con la BMW Serie 3. Lasarà lanciata nella seconda metà del 2025 e sarà la base di almeno sei veicoli che entreranno in produzione nei successivi 24 mesi. La rete produttiva. La nuova piattaforma sarà contraddistinta da diverse innovazioni sul fronte del design, dei cablaggi, dei propulsori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ddpdj : Così la BMW Neue Klasse si divide in sei modelli elettrici, dal 2025 -

SERIE 02 (1966) Anche le forme di questa coupé compatta ed elegante si devono a una grande ... il geniale designer torinese che qualche anno prima, con le vetture della cosiddettaKlasse, era ......diè quello di realizzare serbatoi di idrogeno in grado di adattarsi senza problemi allo spazio riservato alle batterie dei veicoli elettrici. In questo modo, la nuova piattaformaKlasse ...Il gruppoconferma un trend ormai consolidato all'interno del settore automobilistico: il contributo ...2% (6,62 miliardi) per sostenere il progetto della piattaformaKlasse e le strategie di ...

Così la BMW Neue Klasse si divide in sei modelli elettrici, dal 2025 Motor1 Italia

Einen weiteren Schub verspricht sich BMW-Chef Oliver Zipse (59) von den neuen elektrischen Modelle, die ab 2025 auf den Markt kommen. Bereits deutlich vor 2030 könnten mehr als die Hälfte aller ...dove sta nascendo la fabbrica "digitale" della "Neue Klasse" prevista nel 2025), in Messico, negli USA e in Germania, adottando una strategia di produzione locale di batterie per le varie fabbriche di ...