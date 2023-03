BMW i5 - Primo teaser dell' elettrica su base Serie 5 | arriverà in autunno

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 15 marzo 2023) La BMW è quasi pronta a presentare la nuova5: durante la conferenza stampa annuale di bilancio, i verticia Casa bavarese hanno fornito unassaggio'ottava generazionea berlina - con una foto che mostra il nuovo moo nella variantei5, interamente coperto da un velo - nonché alcuni dettagli del progetto: il lancio è previsto per il prossimo mese di ottobre. Anche la i5 avrà una variante M Performance. La nuova5 potrà contare come d'abitudine, su tutto il ventaglio di motorizzazioni, dai classici benzina e diesel agli ibridi plug-in, passando per l'inedita variante a zero emissioni i5, che sfrutterà la medesima architettura multienergiae altre. Inoltre, non mancheranno gli allestimenti ...