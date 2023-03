Blitz dei carabinieri a Giugliano, 22enne sorpreso con armi e 16mila euro (Di mercoledì 15 marzo 2023) È terminata con una denuncia a piede libero l’operazione dei carabinieri di Qualiano intervenuti nel parco “7 pini” a Giugliano. I militari dell’arma, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno sequestrato una pistola artigianale calibro 32 Smith & Wesson, 52 cartucce e la somma di oltre 16 mila euro in contanti. Blitz dei carabinieri a Giugliano, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 15 marzo 2023) È terminata con una denuncia a piede libero l’operazione deidi Qualiano intervenuti nel parco “7 pini” a. I militari dell’arma, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno sequestrato una pistola artigianale calibro 32 Smith & Wesson, 52 cartucce e la somma di oltre 16 milain contanti.dei, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Carabinieri_ : Blitz antidroga dei #Carabinieri tra Seveso (MB) e l’Aeroporto di Malpensa: 2 fratelli arrestati per detenzione di… - RaiNews : Carabinieri del Nas nelle mense scolastiche: dagli asili nido fino agli istituti superiori, riscontrate '341 irrego… - occhio_notizie : ?? Salumi conservati in pessimo stato, blitz dei carabinieri al porto di #Ischia >>>> - giuliog : RT @RaiNews: Carabinieri del Nas nelle mense scolastiche: dagli asili nido fino agli istituti superiori, riscontrate '341 irregolarità': 48… - occhio_notizie : Blitz in un appartamento in un parco a Giugliano, a seguito di una perquisizione domiciliare i militari di Qualiano… -