Billy Crystal festeggia i 75 anni ricreando la posa di Harry ti presento Sally

L'attore ha indossato nuovamente (quasi) gli stessi abiti del suo personaggio in una celebre posa presente nel film di Rob Reiner. Billy Crystal ha festeggiato il suo 75° compleanno ieri e ne ha approfittato per ringraziare tutti i fan su Twitter ricreando un'iconica posa di Harry, ti presento Sally, la celebre commedia del 1989 diretta da Rob Reiner e che lo vedeva in coppia con Meg Ryan. "Grazie a tutti", ha scritto nel post, che mostra una nuova foto di lui con indosso dei vestiti simili a quelli del suo personaggio: un ampio maglione bianco, con jeans blu e scarpe da ginnastica bianche. A lato, anche l'immagine di riferimento del film.

