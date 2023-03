Biglietti per Bob Dylan in Italia nel 2023, 5 concerti “phone free” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Al via la prevendita dei Biglietti per i concerti di Bob Dylan in Italia nel 2023. L’artista sarà dal vivo nel nostro Paese per 5 appuntamenti speciali, in cui sarà vietato l’uso dei telefoni cellulari. Con l’annuncio degli spettacoli, infatti, viene precisato che si tratta di “phone free show”. Il pubblico sarà quindi invitato a depositare i telefoni cellulari prima dell’ingresso nei teatri in specifiche custodie che ne impediranno l’uso. Vietate foto e riprese video. Bob Dylan presenterà l’album Rough and Rowdy Ways, unitamente ai suoi maggiori successi, in 5 tappe Italiane a partire dal doppio evento al Teatro degli Arcimboldi di Milano. A seguire, l’artista si esibirà in Piazza Napoleone a Lucca per poi far tappa a Perugia. ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 15 marzo 2023) Al via la prevendita deiper idi Bobinnel. L’artista sarà dal vivo nel nostro Paese per 5 appuntamenti speciali, in cui sarà vietato l’uso dei telefoni cellulari. Con l’annuncio degli spettacoli, infatti, viene precisato che si tratta di “show”. Il pubblico sarà quindi invitato a depositare i telefoni cellulari prima dell’ingresso nei teatri in specifiche custodie che ne impediranno l’uso. Vietate foto e riprese video. Bobpresenterà l’album Rough and Rowdy Ways, unitamente ai suoi maggiori successi, in 5 tappene a partire dal doppio evento al Teatro degli Arcimboldi di Milano. A seguire, l’artista si esibirà in Piazza Napoleone a Lucca per poi far tappa a Perugia. ...

